Detran-AM lança campanha para evitar acidentes durante carnaval

O Detran-AM lançou na manhã desta quinta-feira (16) a campanha “No carnaval só não vale brincar com a vida”. O objetivo do órgão é chamar atenção para as irregularidades que colocam a vida de motoristas e pedestres em risco durante as festas de carnaval.

300 agentes vão participar das ações, e a missão deles não é apenas fiscalizar, mas também conscientizar os condutores sobre os perigos que, por exemplo, a combinação de álcool e direção ocasiona.

A partir da próxima quinta-feira (16) até o dia 2 de março, durante 24h o efetivo do Detran vai se revezar nas bandas e desfiles na cidade, os agentes vão distribuir material informativo e fiscalizar irregularidades.

As ações são criativas e severas. Uma delas é um tapete preparado pelo órgão que vai ser colocado na entrada de veículos estacionados próximos a bares. O material traz um símbolo de deficiente e a mensagem: essa vaga pode ser sua.

“Nós vamos ser muito rigorosos na questão do álcool e direção e com pessoas dirigindo sem habilitação. No ano passado nós tivemos uma redução de 27% no número de ocorrências, acho que as pessoas estão entendendo que carnaval tem todo ano”, resumiu o Diretor Presidente do Detran, Leonel Feitoza.

Além dos postos fixos, como o da Avenida do Turismo, o Detran vai montar barreiras nas principais rodovias e avenidas da cidade. A entrada da AM-010 (Manaus-Itacotiara) e a Estrada da Ponte Rio Negro (AM-70) são pontos certos de fiscalização.

Gerson Freitas

EM TEMPO