Detran-AM intensifica fiscalização na Avenida das Flores

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) entregou na manhã desta terça-feira (28/03) o quarto módulo fixo de fiscalização na Avenida das Flores, zona norte da cidade.

O modulo, equipado com copa, banheiros, dormitórios e área de atendimento, funcionará em regime de 24 horas, com policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (Baptran), que manterão barreiras itinerantes de fiscalização ao longo da rodovia e usarão radar móvel para monitorar a velocidade.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, a escolha do local permitirá que as fiscalizações sejam mais efetivas, principalmente em se tratando do monitoramento da saída de veículos roubados e a entrada de drogas na capital. “Percebemos que vários motoristas estavam burlando a fiscalização de trânsito na barreira utilizando a Avenida das Flores como fuga. Com o posto fixo neste local, a ação dessas pessoas será inibida. Isso diminuirá também os riscos de veículos roubados que são levados para outras cidades”, ressalta Feitoza.

De acordo com o diretor do Detran-AM, mais quatro módulos ainda serão instalados nas avenidas das Torres e Torquato Tapajó. “Nosso intuito com essas ações é fazer o próprio motorista se policiar quanto ao limite de velocidade da via, O que queremos é salvar vidas”, afirma.

Outros módulos já foram instalados na Avenida do Turismo (AM-450), dois na rodovia AM-070, um na entrada da Ponte Jornalista Phelippe Daou e outro após o retorno de Iranduba, antes de chegar à ponte.

