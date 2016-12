Detran-AM intensifica fiscalização durante fim de ano

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-Am) iniciou, na tarde desta sexta-feira (23), a fiscalização de fim de ano nas rodovias estaduais e nas principais avenidas de Manaus. O diretor-presidente do órgão de trânsito, Leonel Feitosa, disse que as ações acontecerão 24h, sem qualquer interrupção.

A medida vai ser estendida até a madrugada do próximo dia 2 de janeiro e contará com a participação de 250 agentes do Detran-Am e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Batran). Os servidores estarão nas ruas fiscalizando e orientando os condutores.

“Essa é uma operação ampla. A fiscalização será em motos e em veículos leves e pesados. Essa medida será realizada tanto na cidade, como nas rodovias estaduais AM-010 e AM-070. Além do documento e das condições físicas dos veículos, estaremos verificando a situação da velocidade. Os novos radares móveis farão parte da operação. E lógico, a fiscalização da Lei Seca, que é nosso maior foco”, disse Leonel.

Além disso, Detran irá inaugurar na próxima terça-feira (27), mais um posto de fiscalização, desta vez na avenida do Turismo, Zona Oeste da cidade.

O órgão dará continuidade, na próxima semana, nas entregas dos novos postos de fiscalizações que estão sendo instalados em Manaus e que fazem parte do projeto de investimento e ampliação das operações do Detran. Está previsto a implantação de oito contêineres até o mês de fevereiro de 2017. As próximas vias que vão receber os postos são as avenidas das Flores, das Torres e Torquato Tapajós.

“Esse posto que será inaugurado na avenida do Turismo ficará funcionando os 365 dias do ano, independente das festividades de fim de ano. Aquela via se tornou muito perigosa, devido à realização de rachas. Então decidimos instalar o contêiner nessa localidade, com agentes do Detran e Batran para combater esse tipo de crime”, disse o Leonel.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO