Detran-AM e Pedala Manaus realizam ações educativas na Ponta Negra

Educação no trânsito é um dos temas abordados dentro da campanha Maio Amarelo, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), para garantir mais segurança nas ruas e rodovias. E na noite desta quarta-feira (10) foi a vez da Ponta Negra receber ações educativas na Faixa Liberada.

Agentes da educação de trânsito do órgão abordavam as pessoas no local chamando a atenção sobre as atitudes de cada um dentro do trânsito. Foram distribuídos material educativo com a mensagem do Maio Amarelo, que este ano traz o tema “Minha Escolha Faz a Diferença”, os super heróis Faixa Maravilha e Super Semáforo fizeram a alegria da criançada que passava pelo local.

Para a enfermeira Keity Carla, é essencial essa massificação da importância que cada indivíduo tem dentro do trânsito com intuito de fazer com que a pessoa reflita sobre suas atitudes a fim de melhorar a convivência no trânsito.

“No meu trabalho, vejo sempre as consequências que a imprudência no trânsito pode trazer para a vida das pessoas. Por isso, acho super válido essas abordagens educativas, é essencial que as pessoas reflitam sobre suas atitudes dentro do trânsito, só assim vamos conseguir diminuir o número de acidentes”, enfatizou Keity.

Para o empresário Otaviano Langes ainda falta conscientização dos motoristas quanto ao respeito pelo espaço de cada um dentro do trânsito.

“As pessoas ainda são muito individualistas no trânsito, dirigem para si, sem pensar no outro. Acho importante essas ações porque nos levam a refletir sobre respeito ao próximo e, principalmente, aos mais frágeis como é o caso dos ciclistas e pedestres”.

“Os motoristas fazem escolhas pessoais e intransferíveis antes de dirigir um automóvel. Se beber é dever não dirigir. O condutor deve usar o cinto de segurança, dar preferência ao pedestre na faixa, entre outras medidas. Tomar a decisão correta faz toda a diferença”, afirma o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza.

Pedalada

Além das ações educativas, o Detran-AM, em parceira com o grupo Pedala Manaus, realizaram uma “pedalada” que saiu do Parque dos Bilhares, em direção à Ponta Negra, cerca de 150 ciclistas participaram da ação. O objetivo é chamar a atenção dos motoristas quanto ao respeito que o ciclista merece dentro do trânsito.

Respeito e paz no trânsito são temas importantes que precisam ser abordados, principalmente entre os jovens. “É importante viver um trânsito seguro, um trânsito que respeite o mais fraco. E é somente com educação que vamos conseguir alcançar esse quadro”. comentou o ciclistas Anderson Prado.

Além de medidas de conscientização, a campanha, que acontece pelo mundo todo, fará fiscalizações repressivas como forma e educar condutores e pedestres no trânsito.

