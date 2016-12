Detran-AM e Hemoam reforçam campanhas para fim de ano

Durante o período festivo de fim de ano, são comuns os excessos com ingestão de álcool, que em geral podem levar a situações de violência física em festas e residências, além de imprudências no trânsito, que também podem resultar em ferimentos graves. Em ambos os casos, muitas das vítimas necessitam passar por procedimentos cirúrgicos e, portanto, de transfusão de sangue.

Preocupado com esses problemas, o Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), intensificou suas campanhas de conscientização sobre os malefícios da combinação álcool e direção e sobre a importância de doar sangue para salvar vidas.

O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, disse que, para evitar que os índices de mortes e pessoas lesionadas aumentem, o órgão vai intensificar as fiscalizações, em período de 24h, até o dia 2 de janeiro. Ele explica que a campanha ‘Não transforme o fim de ano em fim da vida’, que chama a atenção da sociedade com os painéis e carros nos acidentes, deve durar todo o mês de janeiro.

Sensibilização

Enquanto o Detran-AM trabalha sensibilizando os motoristas sobre o respeito às leis de trânsito, a Fundação Hemoam atua para sensibilizar a população para o ato de doar sangue, que é fundamental para salvar vidas que estão em risco, especialmente nesta época do ano, quando aumenta o número de pessoas que necessitam de transfusão e quando a doação voluntária diminui sensivelmente, devido ao período de férias escolares e de recesso de empresas e instituições.

O diretor em exercício da Fundação Hemoam, Rodrigo Leitão, explica que o Hemocentro tem como desafio incentivar a doação de sangue e aumentar a captação de doadores para garantir a segurança transfusional do Estado. “Entendemos que nesta época do ano há uma queda no estoque de sangue devido às festas natalinas e de Ano Novo, porém nós precisamos manter a participação da sociedade para que não falte sangue nas unidades de saúde do Estado”, ressalta o diretor.

Coleta de sangue

A Fundação Hemoam funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h. No dia 31 (véspera de ano novo), funcionará das 7h às 12h. Os interessados em doar sangue também podem comparecer no posto de coleta da Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 13h30.

Para doar é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto no ato da doação. Indivíduos com idade a partir de 16 anos podem doar sangue se acompanhados pelos responsáveis. Para doar sangue, também é necessário estar bem alimentado e evitar o consumo de alimentos com excesso de gordura no dia da doação.

Com informações da assessoria