Detran-AM e Hemoam alertam e reforçam cuidados neste fim de ano

O período festivo de fim de ano é um momento de alerta para diversos órgãos que trabalham na proteção e defesa da vida da população. Entre eles, estão o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que atua desde o último dia 22 com uma campanha educativa junto aos motoristas amazonenses, e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), que apresenta estado crítico do estoque de sangue, nesse período do ano.

Devido ao período de férias e recesso de muitas empresas e instituições, o Hemocentro do Hemoam tem como desafio incentivar a doação de sangue e captação de doadores para garantir segurança transfusional do estado do Amazonas.

O diretor em exercício, Rodrigo Leitão, explica, que nas festas de fim ano, as pessoas viajam e isso dificulta o seu comparecimento, no Hemocentro. “Entendemos que nesta época a uma queda no estoque de sangue devido às festas de fim de ano é um fato. Mas precisamos manter a participação da sociedade para, a fim de não faltar sangue nas unidades de saúde do Estado”, reitera o diretor.

O pedido não é diferente para o paciente com Leucemia Linfóide Aguda (LLA), Rodrigo Castilho, 13. Ele está internado no Hemoam há mais de duas semanas e ressalta a importância do doador de sangue neste período de festas, ”A doação de sangue é o que nos mantém vivo, por isso é essencial que as pessoas venham fazer sua doação”.

Coleta de sangue

O Hemoam funciona de segunda à sexta-feira, no horário das 7h às 18h. Neste sábado (31), véspera de ano novo, funcionará das 7h às 12h.

Interessados também podem comparecer no posto de coleta da Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste, com atendimento de segunda à sexta, das 8h às 13h30. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, no ato da doação.

Indivíduos com idade a partir de 16 anos podem doar sangue se acompanhados pelos responsáveis. Para doar sangue, também é necessário estar bem alimentado, e evitar o consumo de alimentos com excesso de gordura no dia da doação.

Trânsito

Para evitar que os índices de mortes e pessoas lesionadas aumentem, o Detran-AM vai intensificar as fiscalizações, em período de 24h, até o dia 2 de janeiro. Mas a campanha “Não transforme o fim de ano em fim da vida”, que chama a atenção da sociedade com os painéis e carros nos acidentes, deve ficar durante todo o mês de janeiro.

Em 2016 mais 284 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito na capital, sendo a maioria jovens. O número é 13% menor em relação ao ano passado. A proposta é reduzir ainda mais o índice de mortes e acidentes no trânsito, conforme explica o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza.

“Todos devemos ter consciência para não sermos imprudentes no trânsito, e aquelas pessoas que vão dirigir, tenham cuidado e não andem alcoolizadas, da mesma forma evitem o uso de celular, pois tem sido o grande vilão, ultimamente. Queremos que todos possam ter mais comemorações de Ano Novo e não interrompam suas vidas em uma noite”.

Infrações

Entre as infrações mais frequentes até o final de novembro deste ano, está o uso de celular enquanto dirige, com mais de 20 mil pessoas autuadas. A segunda infração mais recorrente é conduzir veículo sob efeito de álcool, com 6.241 pessoas multadas, e em terceiro lugar conduzir veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com e 4.987 pessoas notificadas.

O Detran-AM estará realizando operações nas principais vias de Manaus, com o objetivo de inibir as infrações para impedir a ocorrência de acidentes.

Com informações da assessoria