Detran-AM disponibiliza motoristas para evitar embriaguez ao volante

Para 2017, o Departamento Estadual de Trânsito Estadual do Amazonas (Detran-AM) apresenta o tema “No Carnaval só não vale brincar com a vida – Se beber não dirija”, com o objetivo de conscientizar os foliões a não combinarem bebida alcoólica e direção.

A campanha inclui o ‘Disque-Pileque’, onde socorristas do Seviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende o folião e o conduz até a casa onde mora.

O serviço é gratuito e pode ser solicitado por meio de ligação – além de mensagens pelo WhatsApp – no número (92) 9 9146-9863.

EM TEMPO