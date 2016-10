Detran-AM desmente boato e diz que fiscalizações realizadas são cumpridas conforme leis do trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) desmentiu, na tarde desta sexta-feira (7), a informação de que estaria programando operações de trânsito com intuito de multar motoristas de Manaus para aumentar a arrecadação do estado. Desde a quinta-feira (6), internautas e usuários de aplicativos compartilham o conteúdo inverídico nas redes sociais e em grupos do WhatsApp.

O órgão esclareceu que não há qualquer fundamento nas informações que estão sendo propagadas nas redes sociais. Segundo o Detran-AM, a fiscalização realizada é para o cumprimento da legislação de trânsito é diário, com ênfase na ‘Lei Seca’, direção perigosa, formação dos condutores, condições de trânsito, tráfego dos veículos, demais irregularidades e crimes de trânsito que coloquem em risco a vida de condutores e pedestres. Trabalho esse que é intensificado nos finais de semana e feriados.

O Detran-AM ainda realiza, diariamente, atividades de educação de trânsito, junto a todas as parcelas da população, além de ministrar cursos de reciclagem para condutores que tenham atingido o limite de pontuação, num prazo de 12 meses.

Com informações da assessoria