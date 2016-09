Detran-AM autua mais de 400 motoristas durante feriado da semana da Pátria

Motoristas dirigindo alcoolizados, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e veiculo com licenciamento em atraso foram algumas das infrações de trânsito flagradas pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, durante o feriado da Semana da Pátria.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, 446 motoristas foram autuados, 17 deles por dirigirem embriagados e outros 32 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Os agentes também flagraram pessoas não habilitadas dirigindo, entre elas, três menores de idade.

“A cada dia que passa aumenta a nossa convicção de que o caminho para reduzir as infrações e crimes de trânsito é tornar nossa legislação mais rígida. A sensação de impunidade estimula a imprudência, a falta de responsabilidade dos motoristas que dirigem embriagados, colocando em risco a vida dos outros e a própria vida”, critica Leonel Feitoza.

O titular do Detran-AM questiona ainda a falta de compromisso e responsabilidade dos pais que permitem que seus filhos menores de idade dirijam. “Entregar o carro a um filho menor idade que vai para balada é um gesto de desamor e irresponsabilidade, sem precedente”, afirma.

Equipamentos de segurança – Além das atuações por embriaguez, CNH vencida, licenciamento em atraso, foram feitas outras por falta de equipamentos de segurança, principalmente motociclistas sem capacete, veículo com as características alteradas e lacre violado.

No total foram apreendidos 72 veículos, sendo 27 carros e 45 motocicletas, e 79 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), a maioria por licenciamento em atraso.

Com informações da assessoria