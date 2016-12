Detran-AM autua mais de 200 motoristas no período natalino

No período de sexta-feira (23) até a madrugada desta segunda-feira (26), foram autuados 232 motoristas, segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Embriaguez, adolescentes dirigindo, pessoas não habilitadas ao volante, excesso de lotação e veiculo com licenciamento em atraso foram alguns dos casos registrados. No geral, houve um aumento de 41,8% no número de autos de infração emitidos pelo departamento em comparação com dados registrados em 2015.

O diretor presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza revela que o balanço das operações de trânsito mostra uma situação preocupante. “Muitas pessoas se disseram chocadas com a nossa campanha de final de ano, exibindo carros e manequins simulando acidentes, entretanto, o que vimos nesse fim de semana foram dezenas de exemplos de falta de conscientização. Muitos ainda se arriscam e colocam a vida de outras pessoas em risco. Dezenas de motoristas foram autuados por embriaguez e outras imprudências no trânsito”, lamenta o dirigente.

Em relação aos casos de embriaguez, 35 motoristas foram flagrados, um número 34,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 23 motoristas foram detectados pelo Detran-AM dirigindo embriagados.

Durante a operação, 22 veículos foram apreendidos, sendo nove carros e 13 motocicletas.

Agressão

O médico Pedro Antonio Alves Gonçalves, 49, foi preso na madrugada desta segunda-feira (26), por agredir um dos policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Baptran), cabo Jonas Ferreira de Barros, durante a abordagem. O caso quando ele passou o volante para o carona, uma mulher identificada apenas como ‘Joana’, ao perceber a blitz na avenida do Turismo, Zona Oeste, próximo ao cemitério Parque Tarumã.

Ao ser parado, foi constado que a pessoa que estava ao volante não era habilitada. Além disso, o veículo de placa PMI-2748 estava com o licenciamento atrasado. Depois de constatadas as irregularidades, o médico passou agredir verbalmente o policial, usando palavras de baixo calão, que evoluíram para agressão física.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Oeste, onde o médico ficou preso, por determinação do delegado Jamilson Pacheco Filho, uma vez que o agressor continuava em estado alterado e fazendo ameaças contra a guarnição da Polícia Militar que o conduziu a DIP.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria