Detran-AM abre inscrições para curso ‘Mecânica de Salto Alto’

Mulheres, habilitadas ou não, interessadas em conhecer melhor veículos automotores e suas funcionalidades, bem como aprender noções de mecânicas básicas, já podem se inscrever no curso Mecânica de Salto Alto, oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), nos dias 18 e 25 de março, no horário das 8h às 18h, no auditório da sede dor órgão, localizado na Avenida Mário Ypiranga, Nº 1800, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Estão sendo oferecidas 100 vagas.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 17, de 8h às 14h, na Gerência de Educação para o Trânsito, na sede do órgão, mediante a doação de duas latas de leite em pó. Todo alimento arrecadado com as inscrições será doado para instituições filantrópicas cadastradas no Fundo de Promoção Social (FPS) do Amazonas, que tem como presidente de honra a primeira dama Edilene Gomes de Oliveira.

Durante as aulas, as participantes terão informações teóricas e práticas sobre o manuseio de equipamentos dos veículos, como a troca de bateria e pneus, procedimentos simples, mas que ainda são sinônimos de dor de cabeça para as mulheres. Além desses serviços, elas aprenderão a realizar troca de óleo, fazer a verificação de nível da água, dentre outras atividades.

De acordo com o diretor do Detran-AM, Leonel Feitoza, o curso tem não apenas dado uma mãozinha na resolução de problemas simples do dia-a-dia, mas proporcionado conhecimento necessário para que mulheres se tornem clientes mais exigentes e também possam atuar na área de prestação de serviços de mecânica básica, cumprindo seu papel na promoção de emprego e renda na capital.

Esta é a primeira turma, em 2017, realizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas outras estão programadas para o decorrer do ano. Outra turma deve ser aberta em maio, em homenagem às mães.

