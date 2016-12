Detentos trocam tiros com policial e fogem do Compaj

Presidiários fugiram nesta madrugada desta sexta-feira (2) do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Os presos conseguiram fugir utilizando uma ‘teresa’ (corda feita de lençóis). Os presos fugiram das celas 5 e 6, da ala 1, do primeiro pavilhão.

Até o momento desta publicação, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) estava em procedimento de contagem de presos para confirmar o número de foragidos.

Ainda conforme a secretaria, a fuga ocorreu às 3h15, quando os internos das duas celas serraram as grades que dava acesso ao muro. Na ocasião, ainda houve troca de tiros entre os presidiários e um policial que estava fazendo a guarda.

A Seap destaca que irá divulgar os nomes e fotos dos internos após a confirmação de quantos fugiram.

Mais informações em instantes.

Portal EM TEMPO