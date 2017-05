Detentos torturam colega de cela em Maués com porrete de madeira

O detento Thiago Bandeira de Lima foi torturado e teve o braço quebrado por aproximadamente cinco companheiros de cela, dentro da unidade prisional de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). As agressões, que aconteceram na noite da última segunda-feira (8), foram filmadas por outros detentos e as imagens foram divulgadas em uma rede social na manhã dessa quinta-feira (11).

Conforme a polícia, as agressões foram motivadas por uma vingança dos presos depois que Thiago assaltou a casa dos familiares de alguns dos presos.

Nas imagens, os detentos amarram um pano amarelo nos braços de Thiago, que é puxado pelos outros presos enquanto outro detento coloca um pano nos olhos de Thiago e um quarto desfere as pauladas com uma pernamanca.

Durante a sessão de tortura, outros detentos ordenam que a vítima não grite para não fazer barulho. Os presidiários chegam a colocar uma mesa embaixo do braço do detento, enquanto fazem fila para espancar o braço do preso com o pedaço de madeira.

Em outra parte do vídeo, o braço de Thiago é colocado do outro lado da grade das celas, onde é amarrado com uma corda verde e agredido a pauladas até que o braço é quebrado.

Explicação

De acordo com o diretor da unidade prisional de Maués, Ademar Gruber, o comparsa de Thiago, Eduardo Felipe da Costa, também foi agredido pelos detentos, porém teve escoriações leves. Já Thiago está internado no pronto-socorro Platão Araújo, Zona Leste de Manaus. “Acreditamos que as agressões começaram no intervalo de 18h a 19h, que é o horário da tranca. Um dos diretores estava na unidade quando ouviu um gemido e quando foi ver o que estava acontecendo, encontrou o detento caído no corredor”, relatou. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), o estado de saúde do preso é estável e ele não corre risco de morte.

O diretor do presídio disse ainda que no pavilhão 3, onde está localizada a cela do detento, haviam 56 presidiários, mas até o momento, somente cinco agressores foram identificados e prestaram depoimento. “Um processo administrativo foi instaurado e os responsáveis vão responder pelo crime. Eles alegaram que espancaram o Thiago porque o mesmo já tinha roubado alguns familiares dele. O Thiago é um assaltante costumas e o comparsa dele, Eduardo também foi agredido. Eles foram presos dia 28 de abril por assalto a mão armada”, afirmou Gruber.

O presídio que tem capacidade para 45 presos abriga hoje 126 detentos dos quais 37% são provisórios.

Os cinco detentos serão indiciados pelo crime de tortura na Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Inquérito

O delegado Rafael D’Agostini Schmidt, titular da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Maués, confirmou nesta quinta-feira (11) a abertura de Inquérito Policial (IP) na última segunda-feira (8), para apurar crime de tortura ocorrido no último fim de semana, contra dois presos provisórios de uma das celas do presídio daquela cidade.

De acordo com a autoridade policial, o fato aconteceu dentro da cela da Unidade Prisional de Maués (UPM) e o motivo está diretamente relacionado ao tráfico de drogas naquele município. “Os dois homens foram agredidos com pedaços de madeira. Um deles teve os dois braços fraturados. Os detentos estavam presos há menos de um mês pelo crime de roubo”, informou Schmidt.

Schmidt disse ainda que na segunda-feira, participou de uma reunião com a direção da Unidade Prisional de Maués, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a qual ficou de elaborar um relatório sobre o caso. “Após os procedimentos administrativos, as investigações em torno do caso irão continuar para identificar os agressores”, disse.

Ana Sena

EM TEMPO