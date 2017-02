Detentos promovem ‘Clube da Luta’ em presídio de Tefé

Um vídeo feito de dentro da Unidade Prisional de Tefé (a 523 KM de Manaus) mostra dois presos lutando, com vários outros internos em volta, incentivando a briga e dando conselhos aos “lutadores”. Quando um dos dois detentos está caído, sem reação, outro preso aparta a luta e declara um campeão.

Segundo o denunciante, o “Clube da Luta” acontece há aproximadamente dois meses, com o consentimento da direção do presídio e a supervisão do Comando da Guarda Municipal.

“As lutas acontecem semanalmente, valendo dinheiro. A informação é que o comandante da Guarda Municipal já foi diretor do presídio e acaba exercendo poder ainda lá”, informou o homem que não quis se identificar com medo de represálias.

Por meio de nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou por meio de nota que já tinha conhecimento do caso e que via abrir um processo administrativo para apurar a situação e encontrar os responsáveis. Se comprovada a participação de membros da direção da unidade, a secretaria irá tomar as devidas providências.

Ainda por meio de nota a Seap confirmou ainda a fuga de dois detentos do presídio de Tefé nesta segunda-feira (27). Wilian da Silva Peres e Rai Ribeiro do Nascimento deixaram o presídio por volta do meio-dia.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do município de Tefé, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.

Manoela Moura

EM TEMPO