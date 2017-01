Detentos fogem do Ipat

Presos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no Km 8, da BR-174, fugiram por um túnel neste domingo (1º). Agentes prisionais encontraram o buraco por onde os detentos conseguiram sair da unidade.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) disse que vai se pronunciar sobre a fuga por meio de nota ainda nesta tarde.

Ainda não há informações oficiais sobre o número de detentos foragidos e as circunstâncias da fuga. Policiais militares do Batalhão de Choque e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) fazem buscas pela redondeza do presídio, afim de recapturar os fugitivos.

Três dos fugitivos foram recapturados por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 14h, rua Dona Otília, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

De acordo com o aspirante Mustafá, os três andavam pela rua descalços e sujos de barro. A situação chamou a atenção dos policiais, que já haviam recebido o alerta de fuga do Centro de Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Ao serem abordados, os suspeitos negaram que eram fugitivos e disseram que estavam jogando bola. Os policiais não acreditaram na versão e encaminharam os presos para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro da Compensa. Os três estavam sem documentos e se negaram a confirmar as identificações.

Portal EM TEMPO