Detentos da Vidal são transferidos para Itacoatiara

Por volta das 6h da manhã desta segunda-feira, 20 detentos foram transferidos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa para o presídio de Itacoatiara (176 km de Manaus).

A determinação foi do juiz plantonista Flávio Henrique Albuquerque, que atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública do Amazonas.

O pedido foi feito depois que a Secretaria de Administração Penitenciária recebeu informações de que os presos corriam riscos.

“Não há, dentro da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, qualquer local em que eles possam ser mantidos seguros e livres de qualquer risco. Por este motivo, é urgente e necessária a transferência dos custodiados para outro local, dentro do Estado do Amazonas”, diz o pedido da Defensoria.

Na decisão, o juiz Flávio Henrique Freitas afirma que não restam dúvidas da necessidade da transferência que, segundo ele, visa ao resguardo da integridade física dos presos, cuja manutenção na Cadeia Pública pode suscitar novos conflitos e mortes.

“Por ser uma medida requerida diretamente pelos secretários responsáveis pelo sistema de segurança e prisional do Estado e, considerando a situação excepcional e urgente vivida, é de ser deferido o pedido formulado pelo defensor público geral”, diz a decisão do juiz.

Contexto

Em outubro de 2016 a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa havia sido fechada , mas na semana passada recebeu quase 300 presos que seriam integrantes da facção Primeiro Comando da Capital.

Desde então, 4 presos morreram e 8 ficaram feridos dentro da unidade prisional. Não se sabe o motivo dos conflitos, mas as informações iniciais são de que existe uma disputa por espaço dentro da cadeia.

A crise no sistema penitenciário se desencadeou depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou na morte de 56 presos.

Lista de transferidos:

1. Aclenilson da Silva Maximiniano

2. Marlon da Costa Queiroz

3. Renan Hatry da Cruz Silva

4. Ítalo Gutembergue Macedo Ferreira

5. Janilson Montonteiro da Frota

6. Thiago dos Santos Nascimento

7. Fabiano Pereira da Silva

8. Andersos Ike Marques Araújo

9. Cláudio Pinto de Araújo

10. Elfran Torres dos Santos

11. Franklin da Silva Conceição

12. José Felipe Barbosa Pinto

13. Raimundo Souza Matias

14. Eder Mota Miranda

15. Jenivaldo Henrique Andrade

16. Michel Bruno Rodrigues Oliveira

17. Samuel da Silva Mendes

18. Alindo Rabelo de Sena

19. Lisomar Tose da Silva

20. Igor Fernando da Silva Ribeiro

Gabriel Costa

EM TEMPO