Detentos da UPP ficam sem banho de sol após dia que registrou 6 mortes

Após o dia que registrou seis mortes na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), os detentos do local estão, neste sábado (8), trancado em suas celas, sem direito à visita de familiares ou banho de sol. A informação foi dada pela assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Ainda de acordo com a assessoria, há muitos familiares em frente da unidade prisional e que houve certa ‘agitação’ quando a Polícia Militar (PM) entrou no local. Segundo a Seap, a PM está no local apenas para dar apoio na saída dos presos que dividiam as celas com os detentos que foram mortos e precisam ser ouvidos pela Polícia Civil (PC).

A Seap informou que as oitivas devem ser finalizadas ainda neste sábado.

Rosianne Couto

EM TEMPO