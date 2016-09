Detentora de 6, dos 7 torneios já realizados, Seleção feminina de futebol defende título internacional na Arena

A Seleção Brasileira vai brigar pelo sétimo título do Torneio Internacional de Futebol Feminino em dezembro, deste ano, na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus. Antes dos jogos mata-mata, há três confrontos da seleção canarinho contra Costa Rica, Rússia e Itália, nos dias 7, 11 e 14, respectivamente.

Toda a competição será realizada na Arena em um quadrangular onde as quatro seleções se enfrentam e as duas melhores colocadas fazem a final. As outras duas, com menos pontuação, decidem o terceiro lugar.

O Torneio Internacional é realizado desde 2009 e as meninas do Brasil só não conquistaram o título em 2010, quando o Canadá sagrou-se campeão. Nos quatro primeiros anos de competição, os jogos foram realizados na capital paulista, em 2013 e 2014, foi em Brasília e, em 2015, em Natal.

O contrato para a realização do evento em Manaus foi assinado no dia 12 de agosto, em São Paulo, pelo diretor comercial da Sport Promotion, Alfredo Carvalho, e o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima.

Na assinatura do contrato, ainda ficou acordado que 20% da renda líquida da bilheteria vai ser repassada para o Fundo Estadual de Esporte e Lazer (Feel).

“O Torneio vai gerar muitos benefícios e, entre eles, está a maior porcentagem já repassada de um jogo ao Fundo do Esporte. Por isso, vamos trabalhar dia e noite para realizar um dos melhores torneios e fazer com que a organizadora queira voltar, pois é uma competição que nos favorece em relação ao esporte, ao social e a economia”, comentou Lima.

Confira a tabela de jogos:

• 7 de dezembro (quarta-feira)

Rússia x Itália e Brasil x Costa Rica

• 11 de dezembro (domingo)

Itália x Costa Rica e Rússia x Brasil

• 14 de dezembro (quarta-feira)

Costa Rica x Rússia e Brasil x Itália

