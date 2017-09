Detento sai da cadeia e é preso antes de cometer assalto em posto de gasolina

Joel é detento do regime semiaberto – Divulgação

Joel Teixeira Xavier, de 23 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (4), antes de conseguir cometer um assalto em um posto de gasolina, localizado na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Rodrigo da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por volta das 15h40, quando uma equipe estava em patrulhamento pela avenida quando os policiais avistaram um homem com atitude suspeita. Joel estava observando os funcionários do posto de gasolina, localizado na mesma via.

Leia também:Comissão vai investigar microcâmera instalada em banheiro feminino na câmara de Parintins

Ainda segundo o tenente, ele estava “muito estranho”, “meio nervoso” e, por isso, os policiais resolveram fazer a abordagem. Foi assim que encontraram uma arma calibre 38 com o suspeito, que estava pretendendo assaltar o empreendimento.

Ao levarem o suspeito para delegacia, os policiais constataram que ele é detento do regime semiaberto. Ele foi apresentado no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na noite desta segunda.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Detento é decapitado em penitenciária no interior do Amazonas

Seap confirma morte de detento no Compaj

Detento que estuprou criança em presídio é encontrado morto no CDPM