Detento que tentou enforcar outro é encontrado morto com perfuração no pescoço

O detento havia sido retirado das celas comuns após tentar matar outro preso – Divulgação

O detento João Vitor da Silva Martins, de 20 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (17). Ensaguentado e com uma perfuração no pescoço, João estava em uma cela situada no anexo superior do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), após tentar matar um colega enforcado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) disse que vai investigar o caso.

Ainda segundo o órgão, o detento estava sozinho na cela e foi colocado em isolamento por apresentar comportamento agressivo com os colegas de cela. Ele foi impedido de matar o outro detento. A causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal (IML), que esteve presente na unidade para a remoção do corpo.

O interno deu entrada no sistema prisional no último dia 11 de agosto após também tentar matar outro colega, dessa vez no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

