Detento morre no Ipat após sentir fortes dores e pressão alta, diz Seap

O interno sentiu fortes dores e pressão alta antes de ser atendido pela equipe de enfermagem – Divulgação

O interno e técnico em Química Jeferson Marcelo Valentim, de 38 anos, morreu na tarde deste domingo(23), no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), após passar mal. De acordo com nota emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Jeferson estava na enfermaria da unidade desde a última sexta-feira (21), por ter reclamado de dores na perna, ao se levantar pela manhã.

Por volta das 14h15 de hoje, a técnica de enfermagem de plantão solicitou uma escolta médica para Jeferson, pois ele teria se queixado de dores na perna e apresentava pressão alta e coceira nos membros inferiores.

A direção da unidade providenciou a escolta para levar o detento ao hospital, porém, às 14h30, a morte de Jeferson foi constatada, após não mais responder a estímulos realizados pela equipe técnica de enfermagem.

A Seap aguardará a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal (IML) que irá determinar a causa da morte do presidiário.

Prisão:

Jefferson Valetim havia sido preso em janeiro deste ano, após denúncia anônima, de que estaria vendendo entorpecentes. No dia da prisão, foi encontrado com ele, na rua Tamandaré, bairro Novo Mundo, Zona Norte, cinco tabletes de skunk e uma porção grande de haxixe.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

