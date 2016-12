Detento morre em hospital após ser espancado em UPP

Uma semana após ser brutalmente espancado na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste, o detendo Elizeu Almeida, 27, morreu na manhã de ontem, no pronto-socorro João Lúcio. De acordo com familiares da vítima, o homem cumpria pena por participar de um latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido em 2015.

De acordo com um policial militar da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não ter o nome divulgado, o homem deu entrada na terça-feira (13). “A mulher do Elizeu informou que ele foi agredido por mais de cinco detentos do pavilhão dele durante um banho de sol. Ele levou muito chute e ficou com muitos hematomas pelo corpo, principalmente, na cabeça. Ele foi resgatado e conduzido para a enfermaria, mas como precisou de maiores cuidados, necessitou ser transferido”, explicou o PM.

O motivo da discussão não foi informado por familiares do detento. A reportagem procurou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para comentar sobre o ocorrido e as condições da enfermaria da unidade prisional. O corpo de Elizeu foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o laudo com as causas da morte deve sair em até 30 dias. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Luís Henrique de Oliveira

Jornal AGORA