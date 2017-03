Detento morre em hospital ao ser agredido por ‘companheiros’ de cela

O detento Thiago Augusto Lemos Cardoso morreu, na última quinta-feira (30), no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul, após ser agredido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). De acordo com investigadores, Thiago se envolveu em uma briga com “companheiros” de cela, na última segunda-feira (27), que o agrediram com chutes e pauladas. No entanto, em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) negou que Thiago seja detento do Compaj.

Segundo os policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Thiago começou uma discussão, por motivo desconhecido, dentro da cela e foi agredido a pauladas pelos presos. Em seguida, ele foi atendido pela enfermaria da unidade prisional. Depois, uma equipe o levou para o pronto-socorro.

Ainda segundo a polícia, os detentos serão ouvidos pela especializada para identificar o motivo da briga e a autoria do crime. Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Thiago tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Em nota, a Seap afirmou que Thiago foi detento do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), mas ganhou a liberdade em 2009.

Ana Sena

EM TEMPO