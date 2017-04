Detento morre degolado em presídio do Puraquequara

Mais um detento foi morto durante a alteração na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) durante esta sexta-feira (7). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que o homicídio aconteceu no início da tarde de hoje e que o órgão já está apurando a identidade do preso.

Mais cedo, na mesma unidade prisional, Janderson Araújo da Silva, mais conhecido como ‘Boca Rica’, foi morto no mesmo presídio, localizado na Zona Leste.

Há indícios de que as mortes sejam resultado de brigas entre lideranças da facção ‘Família do Norte’ (FDN), representadas por ‘Zé Roberto da Compensa’ e João Branco. Um suposto desmembramento da facção tem ocasionado a disputa pelo poder.

