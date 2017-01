Detento ferido passa por cirurgia e sobrevive no 28 de Agosto

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), informou que o detento Douglas Costa Mesquita, de 27 anos, sobreviveu a um ferimento no abdômen e está internado em estado estável na enfermaria do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto.

Douglas deu entrada na unidade hospitalar às 5h da manhã deste domingo (8) depois de ser ferido durante uma rebelião na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoal, no Centro. O preso passou por cirurgia que, segundo a Susam, foi bem sucedida.

Quatro mortes que foram confirmadas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise no Sistema de Segurança Pública do Amazonas durante a rebelião. Três deles foram decapitados e um outro foi asfixiado. Os motivos das mortes e da rebelião ainda são desconhecidos.

Neste momento a situação na cadeia é estável e o policiamento foi reforçado com o Batalhão de Choque da Polícia Militar

Gabriel Costa

EM TEMPO