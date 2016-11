Detento é morto no Ipat após outros presos descobrirem que ele atuava como ‘pirata’ de drogas

Por volta de 19h30 desta sexta-feira (1º), colegas de detenção do Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), no quilômetro oito da BR-174, executaram com facadas José Alberto dos Santos Saraiva, 41. O motivo, segundo o secretário de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, seria a função da vítima no mundo das drogas: o de ‘pirata’. O homicídio ocorreu no pavilhão B do Ipat, na área de vivência. O interno veio a óbito no local.

De acordo com Florêncio, a vítima recebeu diversas facadas pelo corpo, quando demais detentos souberam que o homem seria ‘pirata’ de drogas, espécie de assaltantes dos traficantes fluviais. “Os presos por tráfico de drogas não toleram os piratas e os matam, pois, os piratas roubam as drogas deles. Quando souberam que o José era pirata, o furaram com diversas facadas. A segurança no Sistema ocorre normalmente, é uma situação atípica”, disse Pedro Florêncio.

O presidiário é um dos suspeitos de envolvimento na morte do investigador da Polícia Civil, Genelson Carlos Duarte Mota, 46, e do sargento aposentado da Polícia Miliar Rubenício da Silva Alexandre, 59, que ocorreu na noite do último dia 25 de outubro, em Iranduba (município distante 33 quilômetros de Manaus) e foi preso por policias civis no último dia 28 de outubro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado às 18h30 para remover o corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) será responsável pela apuração do caso.

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira