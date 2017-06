Detento é encontrado morto dentro do Compaj neste domingo

Por volta das 19h, deste domingo(11), o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo do detento Roberto Gomes Trindade, de 25 anos, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8, da BR-174.

Segundo nota da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) por volta das 18h15, os internos que residem na mesma cela do detento solicitaram aos agentes que levassem Roberto a enfermaria, pois o mesmo estava passando mal.

Ainda de acordo com a nota, o detento chegou à enfermaria sem sinais vitais. A equipe de profissionais de saúde da unidade constatou o óbito de Roberto.

A Seap esclarece que o detento não apresentava nenhum hematoma ou sinais de violência, e que a causa da morte foi um infarto, segundo o Instituto Médico Legal (IML).

Bruna Chagas

EM TEMPO