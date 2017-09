Detento é decapitado em penitenciária no interior do Amazonas

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (4) por volta das 2h – Divulgação

Um detento foi vítima de homicídio na madrugada desta segunda-feira (4) no município de Barreirinha, localizado a 331 quilômetros de Manaus. Lucas Alves Gaia, de 19 anos, foi decapitado por outros dois detentos. O crime ocorreu por volta de 2h, na unidade penitenciária do município.

De acordo com a equipe de investigação da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os dois homens envolvidos no crime, de nomes não divulgados, foram isolados e vão responder por homicídio. A equipe já havia solicitado a transferência de Lucas para outro presídio devido à periculosidade do detento.

Leia também: Detento que estuprou criança em presídio é encontrado morto no CDPM

No mês passado, Lucas e outros dois presos fugiram do presídio de Barreirinha, mas foram recapturados no último dia 25. O infrator responde pelo homicídio de um idoso e, na ocasião, estava sendo ameaçado de morte pelos próprios detentos da unidade.

O comandante da guarnição da Polícia Militar em Barreirinha, Sargento Carneiro, informou ainda que familiares dos nove detentos presos na delegacia tentaram invadir o prédio. “Os parentes iniciaram um principio de tumulto na área externa da unidade policial, mas eles foram contidos”, disse.

Para manter a ordem no local, foi solicitado reforço de policiais de Parintins, a 42 quilômetros de Barreirinha.

Roger Lima

EM TEMPO



Leia mais:

Celulares e armas são apreendidos em delegacia de Barreirinha

Homem pede água em casa na Zona Sul e tenta estuprar menina de 9 anos

Dupla pede para ‘dar uma volta’ e rouba carro durante feirão de veículos na Zona Norte