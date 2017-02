Detento do semiaberto é preso suspeito de praticar arrastões

O detendo do regime semiaberto, Anderson Gomes Vieira, 22, foi preso, na tarde desta segunda-feira (13), em cumprimento a mandado de prisão por roubo, na casa onde morava, localizada na rua Mirai, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Ele faz parte do bando que se envolveu em uma colisão após perseguição na contramão da Darcy Vargas há 15 dias.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o mandado foi expedido no dia 8 de fevereiro deste ano, pela juíza Priscila Pinheiro Pereira, titular da 10ª Vara Criminal.

Anderson, que é detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), estava sendo procurado por envolvimento em arrastões ocorridos no dia 31 de janeiro deste ano, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

“No dia dos roubos, Anderson e mais três elementos estavam em um veículo roubado de uma aposentada de 65 anos, modelo Symbol, da montadora Renault. Durante perseguição policial, os suspeitos entraram na contramão da Darcy Vargas, onde acabaram colidindo com outro automóvel. Na ocasião, um jovem de 19 anos foi preso e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, apreendidos. Anderson conseguiu fugir e estava sendo procurado pela polícia”, explicou o delegado.

O delegado, explicou, ainda, que após fugir, Anderson foi para a residência onde morava, tomou banho, colocou roupas limpas e, em seguida, se apresentou no regime semiaberto do Compaj, onde já cumpria pena por roubo. Foram os próprios comparsas que o entregaram para a polícia.

Anderson foi indiciado por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis ele será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da cidade, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria