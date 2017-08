Detento do semiaberto é preso com drogas após fugir de abordagem policial na Zona Leste

O homem foi preso por policiais da 30ª Cicom – Divulgação/PM-AM

Ericky Couto da Silva, de 25 anos, foragido do regime semiaberto, foi preso, na tarde desta quinta-feira (10), após tentar fugir de uma abordagem policial durante a operação “Onça”, da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), realizada no bairro Jorge Teixeira (3ª etapa), Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança na região, ao perceber a presença de PMs realizando revista pessoal em cidadãos, Ericky agiu de maneira suspeita e correu.

A ação despertou a atenção da equipe policial que, imediatamente, montou um cerco entre a avenida Brigadeiro Hilário Gurjão e rua Mapixi, local onde há um rip-rap.

“Ele foi revistado e em um dos bolsos da bermuda dele aprendemos um saco com oito trouxinhas de cocaína e oito trouxinhas de oxi, além de R$ 15. Em depoimento, ele confessou que era foragido do sistema prisional do Amazonas desde a última quarta-feira (9)“, informou um PM.

Ainda em depoimento, o homem disse que havia saído da unidade prisional, onde cumpre pena em regime semiaberto, para passar por um tratamento médico em uma clínica, porém decidiu não retornar para o presídio e preferiu comercializar entorpecentes para conseguir dinheiro.

Ericky revelou ainda que em todas as vezes que saia da unidade prisional voltava a comercializar drogas. O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, nesta sexta-feira (11), o homem será encaminhado para uma unidade prisional.

Isac Sharlon

EM TEMPO

