Detento do semiaberto é executado com 12 tiros ao retornar para dormir no presídio de Tabatinga

Fábio estava em uma motocicleta vermelha de origem colombiana, sem placa, voltando para o presídio – Divulgação

No momento em que voltava para dormir no presídio, o detento do regime semiaberto Fábio Fernandes da Silva Nunes, 32, foi executado com 12 tiros, por dois homens que pilotavam uma motocicleta, por volta das 21h de quinta-feira (3), na rua Manoel Tananto, bairro Santa Rosa, município de Tabatinga (a 1108 quilômetros de Manaus).

Conforme as investigações, o crime foi motivado por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A polícia já identificou os atiradores.

Segundo um policial civil, Fábio estava em uma motocicleta vermelha de origem colombiana, sem placa, voltando para o presídio, quando dois homens armados com pistolas se aproximaram do detento e o alvejaram com 12 tiros, sendo sete tiros somente na cabeça. Depois do assassinato, os suspeitos fugiram em alta velocidade.

“Como ele estava no semiaberto, saía durante o dia e voltava à noite para o presídio. Durante esse retorno, foi vítima do atentado. A informação que temos é que ele tem várias passagens por tráfico de drogas. Em um dos processos, já havia sido condenado, nos outros estava como preso provisório”, informou o policial.

Ainda segundo o policial, mais detalhes sobre o crime permanecerão em sigilo, para não atrapalhar as investigações. O crime foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Ana Sena

EM TEMPO

