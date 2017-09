Detentas ateiam fogo em colchões e fazem agentes reféns em Manaus

As detentas atearam fogo em colchões e fizeram três pessoas reféns – Divulgação/Seap

Internas do Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), localizado no Km 8 da BR-174 (Manaus – Boa Vista), realizaram um motim na tarde desta quarta-feira (6), na unidade prisional.

Leia também: Preso é executado dentro de presídio em Coari, no AM

De acordo com informações preliminares, as detentas colocaram fogo em colchões e fizeram três agentes penitenciários ereféns. Não há informação de ferido e nem o motivo do motim.

O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada para o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado para o local. “Foi solicitado apoio. Nosso centro de operações vai deslocar uma viatura para lá”, disse o sargento, Janderson Lopes, da assessoria do Corpo de Bombeiros.

A assessoria da Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap), informou que por volta das 15h10 CDPF registrou o início de uma alteração na unidade durante o procedimento de tranca. Equipes da Seap estão na unidade para controlar a situação e a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio.

EM TEMPO

Leia mais:

Vingança: homem é encontrado com 40 facadas pelo corpo em ramal no Tarumã

Menina de 12 anos é encontrada com 30 facadas pelo corpo em mata na Zona Oeste

Jovem é morto na Zona Leste por se recusar a entregar celular a assaltantes