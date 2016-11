Detenta morre em hospital após ser alvejada por oito tiros no Aleixo

A detenta Micaela Vaz da Silva, 28, morreu na noite desta quinta-feira (18) no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, após ser atingida com oito tiros, na mesma noite, na rua São Benedito, bairro Aleixo , Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a mulher estava na porta da sua casa quando foi surpreendida por dois homens, não identificados, que estavam em uma motocicleta, com características não informadas. O homem que estava na garupa da moto efetuou os disparos na direção da vítima.

Os suspeitos, que não estavam usando capacetes, fugiram logo após o crime. A mulher foi socorrida e levada para o HPS 28 de agosto, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Inicialmente, o caso foi registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Petrópolis, na Zona Sul, mas o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Micaela foi presa em maio de 2013 pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e foi condenada a 16 anos de prisão.

Ela cumpriu pena por três anos e cinco meses no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da BR-174. Entretanto, em setembro deste ano deixou a unidade prisional para cumprir pena em prisão domiciliar com o monitoramento da tornozeleira eletrônica.

Portal EM TEMPO