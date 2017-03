Desmatamento no Amazonas cresceu 54% em 2016

Em 2016, o desmatamento no Amazonas cresceu 54% entre toda a Amazônia Legal, que abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, segundo sobrevoos e dados de satélites da ONG Greeenpeace. Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no período de agosto de 2015 e julho de 2016, o órgão registrou uma devastação de área verde de 29% em comparação com anos anteriores. Ambientalistas alertam que esse número pode crescer por conta de uma proposta que está em discussão no Congresso Nacional para acabar com cinco Unidades de Conservação (UC) no sul do Amazonas.

A medida em debate das UCs colocaria à disposição da grilagem de terra, extração de minério, atividade agropecuária e desmatamento de, aproximadamente, de 1 milhão de hectares de florestas, o equivalente a sete cidades

de São Paulo.

“A criação de Unidades de Conservação foi uma estratégia bem-sucedida que contribuiu para a redução da taxa de desmatamento na Amazônia entre 2005 e 2012. No contexto atual, de retomada de altas taxas de desmatamento, reduzir UCs é caminhar na contramão do que precisa ser feito para conter a destruição”, disse Cristiane Mazzetti, da campanha da Amazônia

do Greenpeace.

Ao reduzir deliberadamente a proteção dessas áreas, o governo dá um sinal verde ao desmatamento em um momento pouco favorável para a floresta: em 2016 o Brasil registrou a maior taxa desde 2008, com quase 8 mil quilômetros quadrados perdidos. O Amazonas, em especial, teve o maior crescimento relativo (54%). Além disso, estão em discussão no Congresso Nacional medidas que incentivam a ocupação ilegal de terras.

Impacto socioambiental

A criação dessas UCs foi parte de uma série de ações desenvolvidas pelo governo federal com apoio da sociedade civil, com a finalidade de reduzir os fortes impactos socioambientais observados no sul do Amazonas, decorrente do processo de ocupação irregular que resultou no aumento expressivo da taxa de desmatamento na região.

Conforme o Greenpeace, as unidades estão em uma região estratégica, servindo como barreira para conter o avanço da destruição em direção às porções preservadas de floresta. Até hoje, o Amazonas é conhecido como o Estado com a maior área contínua de floresta amazônica preservada. Mas se essas UCs forem perdidas, diversos serviços ambientais prestados pela floresta, como a regulação do clima,

serão comprometidos.

“Se a proposta de redução das UCs seguir adiante, teríamos um recado negativo com efeito duplo, incentivando quem destrói a floresta e traindo quem, inclusive financeiramente, nos ajuda a preservá-la. É vergonhoso”, explicou Cristiane Mazzetti.

Imagens de satélite

Conforme imagens de satélites, na Floresta Nacional (Flona) de Urupadi, foram encontradas áreas de garimpo de ouro, muitas com aparência recente e operando, essas áreas apresentam apenas autorização ou requisição para pesquisa relacionada à minério de ouro, mas não para exercer a atividade. A Flona fica na divisa de Amazonas com o Pará, onde ocorre o garimpo ilegal.

Na Flona do Aripuanã foram encontradas estradas que podem indicar exploração de madeira – o distrito de Santo Antônio do Matupi (Manicoré) é o polo madeireiro da região. Bem como áreas de desmatamento recente, ambos próximos dos limites inferiores da áreas protegida, que podem indicar um processo de estabelecimento de fazendas. No Parque Nacional (Parna) do Acari, Reserva Biológica (Rebio) do Manicoré Área de Proteção Ambiental (APA) existe preservação.

Polícias prometem fiscalizar

O delegado Samir Freire, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), informou que atualmente a região Sul do Amazonas não tem ações da Polícia Civil. Segundo ele, por falta de verba os policiais estão amarrados a realizar operações na região metropolitana de Manaus (Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo.

“Neste ano já apreendemos madeiras, venda de carvão ilegal e estamos tentando fazer uma grande operação em outros interiores para combater o desmatamento e outros crimes ambientais”, revelou o delegado da Dema.

De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Marcelo Rezende, existe um acompanhamento da PF na região, mas realizado pelas superintendência de Rondônia. “Temos investigações em andamento, mas não podemos dar detalhes. Só agimos em áreas federais. Não participamos de investigações em propriedades privadas”, destacou Rezende.

Ainda conforme Rezende, os crimes ambientais como extração ilegal de madeira, grilagem ou desmatamento são investigados pela Delegacia Regional de Combate a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemaph) da Polícia Federal.

