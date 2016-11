Deslizamento provocado pela chuva mata duas pessoas na região serrana do Rio

A Secretaria de Defesa Civil e Segurança Pública do município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, confirmou na manhã de hoje (15) a morte de uma mulher de 49 anos e de um homem de 70 anos, vítimas do deslizamento de terra e de rochas ocorrido no fim da noite passada no bairro de Quitandinha.

Os corpos foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e estavam em uma das casas atingidas na Rua Uruguai, área considerada nobre da cidade serrana. As vítimas foram identificadas como Consuelo de Carmo e Paulo Roberto Souza.

O deslizamento atingiu pelo menos quatro casas e as buscas pelas duas vítimas foram iniciadas logo depois do incidente, por volta das 23h. O trabalho chegou a ser interrompido pouco depois das 3h, por conta da chuva, da pouca visibilidade e da instabilidade em toda a área, mas foi retomado esta manhã.

De acordo com nota divulgada pela prefeitura de Petrópolis, o prefeito Rubens Bomtempo está no local e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. O secretário de Defesa Civil e Segurança Pública, Rafael Simão, fez um apelo para que as pessoas não se dirijam à região e advertiu que a presença de curiosos atrapalha o trabalho das equipes que atuam no local.

Risco

A rua permanece interditada, com risco iminente de novos deslizamentos, e toda a área foi isolada. Os moradores da região foram orientados a sair de casa e seguir para locais seguros.

Segundo a Defesa Civil, a Igreja Santíssima Trindade e o posto de saúde que funciona no prédio anexo à igreja permanecem abertos, servindo como ponto de apoio. O Centro de Educação Infantil Chiquinha Rola também está aberto como opção aos moradores da região.

Paulo Virgílio

Agência Brasil