Deslizamento deixa 15 mortos e mais de 100 desaparecidos na China

Ao menos 15 pessoas morreram e mais de cem estão desaparecidas após um gigantesco deslizamento de terra em uma localidade isolada do sudoeste da China, onde as equipes de emergência trabalham sob a chuva para tentar encontrar sobreviventes.

O deslizamento aconteceu no vilarejo de Ximo, ao pé de uma colina, na província de Sichuan, às 6h de sábado no horário local (19h de sexta-feira em Brasília), sepultando mais de 60 casas, informou o canal estatal CCTV.

Especialistas no local disseram que a chance de achar mais sobreviventes é remota.

Por volta do meio-dia no horário local, três pessoas foram retiradas com vida dos escombros: um casa e seu bebê de dois meses. O outro filho deles segue internado.

Mais de mil policiais, militares e bombeiros foram mobilizados, segundo a agência estatal Xinhua. Outros 500 bombeiros, com cães farejadores, foram convocados para viajar até a região e ajudar nas operações.

FolhaPress