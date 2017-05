Designer Hans Donner fará palestra em Manaus durante Intercom Norte 2017

O Instituto Amazônia em parceria com o Intercom Norte 2017 (Congresso de Ciência da Comunicação), a ser realizado na Faculdade Boas Novas (FBN), nos dias 24, 25 e 26 de maio, traz para Manaus o renomado designer Hans Donner. No dia 25 ele palestrará sobre sua biografia e novos desafios profissionais para universitários e microempreendedores da área de economia criativa. O encontro acontecerá às 18h na FBN, na avenida General Rodrigo Otávio, Japiim, Zona Sul.

Com sua capacidade de criação artística, que ganhou destaque no Brasil principalmente pela autoria das principais aberturas e vinhetas da Televisão Brasileira, Hans destacará sua história no meio da comunicação, mas também falará sobre as inovações no segmento da economia criativa, que já são fenômenos no País e em toda a América Latina.

Para a palestra do Hans Donner, no dia 25, as inscrições também já foram encerradas junto com o término das inscrições para o Intercom Norte. No entanto, quem tiver interesse poderá enviar um e-mail para o atendimento@iamazonia.org.br. A prioridade nas vagas ofertadas é para universitários dos cursos de Design, Arquitetura e urbanismo ou Comunicação Social. Na solicitação, deverá incluir o nome completo, nome da faculdade e curso.

Feira Vintão

No dia 24, um dia antes da chegada do designer, o Instituto lançará durante o Intercom Norte, um novo projeto de desenvolvimento social. O ‘Vintão’, uma feira promocional que acontecerá no anexo 2 da Faculdade Boas Novas durante os três dias de congresso (24, 25 e 26) das 12h às 21h.

A exemplo do que já acontece em Belo Horizonte (MG) com a Feira Tom Jobim e em Macaé (RJ), com a feira ‘Di Tardinha’, o Vintão será itinerante e realizado uma vez ao mês. A feira Vintão vai se apropriar das táticas de varejo para alavancar pequenos negócios criativos e gastronômicos.

O evento é inédito em Manaus. Busca descentralizar atividades a céu aberto, levando os empreendedores criativos à outras zonas da cidade. A ideia é trazer novos consumidores para que empreendedores possam queimar estoque de seus produtos pelo valor máximo de R$ 20.

Esta iniciativa é um avanço do trabalho realizado durante a Feira do Paço, que acontece todo segundo domingo do mês, desde o ano passado, no Marco Zero de Manaus (Centro Histórico).

“É um produto que nasceu a partir do sucesso da Feira do Paço por meio do Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa que o Instituto Amazônia desenvolve. Vai possibilitar que outros consumidores conheçam os empreendedores e saibam mais sobre os benefícios da economia criativa”, frisa Beto Contartesi, produtor cultural e coordenador do evento.

O cadastramento para esta primeira edição da feira já foi encerrado, mas para as próximas edições haverá mais vagas, além de uma programação multicultural, com bandas e outras manifestações artísticas.

A feira será aberta ao púbico, com estacionamento amplo na Faculdade Boas Novas, com total segurança e wi-fi liberado. Nesta edição, pelo menos 50 expositores da área de alimentação e produtos criativos (acessórios, roupas, artesanatos, móveis artesanais) participarão.

Com informações da assessoria