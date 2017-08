Design de sobrancelha: técnica com henna ressalta o olhar

Não tem como negar que a aparência é uma forma de causar impressões, seja boa ou ruim. E uma sobrancelha com falhas ou mal desenhada atrapalha o visual. Na década de 20, por exemplo, as sobrancelhas eram raspadas e as mulheres passavam lápis, por não encontrarem um formato de sobrancelha para o modelo de seu rosto.

Por isso, as técnicas de design de sobrancelha estão sendo muito procuradas, e ajudam a valorizar o formato do rosto deixando a face mais harmoniosa e desenhada, até porque, nos dias de hoje, homens e mulheres querem um olhar mais profundo e bonito.

Hoje em dia, existem muitas técnicas que ajudam a realçar o olhar. Em clinicas d e estética especializadas, o profissional mede as proporções do rosto do cliente com uma ferramenta que se chama paquímetro, isso ajuda a encontrar o formato mais adequado para cada tipo fisionomia. Com isso a sobrancelha de henna, ganhou espaço nos salões, cujo design pode ter um resultado muito natural.

Na técnica aplicada é uma pintura de henna (é o nome árabe dado a uma árvore de nome científico Lawsonia Inemis, de uso medicinal para diminuir a temperatura do corpo humano) que dura até 15 dias, logo após vai desbotando e será necessária uma nova aplicação.

