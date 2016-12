Desfiles nas galerias populares seguem nesta quarta

A Galeria Espírito Santo, no Centro de Manaus, realizou a primeira edição do Galeria Fashion, onde mais de 20 alunos do curso de Tecnologia em Design de Moda do Ciesa, desfilaram looks variados, proporcionando aos clientes a possibilidade da escolha do que vestir ou presentear, nas festas de fim de ano. A maquiagem ficou por conta dos alunos do Senac.

“Nós fizemos uma mostragem de looks de algumas lojas da Galeria, onde tem a moda casual, a moda praia, a moda fashion, a infantil, numa demonstração de como montar um look para o final de ano, fomentando a moda local, já que muitos lojistas que estão participando são os fabricantes da própria marca” destacou Eriana Calderaro, coordenadora do curso de Tecnologia em Design de Moda do Ciesa.

Para a cliente Rosana Leite, engenheira ambiental, esse tipo de iniciativa deveria acontecer mais vezes nas galerias. “Essas ações servem para percebermos que não são só as lojas renomadas que são capazes de realizar um desfile bonito, mas a Galeria Espírito Santo também oferece oportunidade da pessoa se vestir bem e com qualidade. Nós pudemos ver isso durante o desfile”, ressaltou.

Para o gestor da Galeria Espírito Santo, José Assis, a valorização do projeto Viva Centro Galerias Populares, por parte de instituições como o Ciesa, é importante porque favorece a credibilidade e chama a sociedade a estar mais presente nas galerias populares.

“É necessário que as pessoas entendam que o empreendedorismo está sendo feito aqui na Galeria Espírito Santo, por pessoas que até pouco tempo eram apenas camelôs. Então essa parceria com o Ciesa tem um alcance social muito grande, já que a maioria dos empreendedores daqui produzem suas próprias peças. Nós agradecemos a turma de design de moda por essa valorização, essa oportunidade de mostrar para população que os nossos produtos não deixam a desejar para outros que estão no mercado e que temos um leque de opções que podem servir de presentes neste fim de ano”, disse José Assis.

O Galeria Fashion 1ª edição foi realizado nesta terça (13) e faz parte da campanha ‘O Barato do Natal está aqui’, com ações programadas pelas Galerias Populares para todo o mês de dezembro. Além do desfile de modas, aos sábados, os dois centros de compras recebem seus clientes com show musical de cantores regionais durante o almoço.

No próximo sábado, 17, corais natalinos se apresentam na Espírito Santo e na Remédios, as 10h. E a partir do dia 20, até o fim do mês de dezembro, uma exposição de arte, com esculturas, fotografias e pinturas ao vivo invade os dois espaços que abrigam aproximadamente 450 ex-camelôs realocados das ruas do centro, hoje microempreendedores.

Nesta quarta-feira (14), o desfile acontece na Galeria dos Remédios, a partir das 13h, na Rua Miranda Leão, nº 82, Centro.

Com informações da assessoria