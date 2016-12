Desfiles, corais e exposição de artes vão movimentar as Galerias Populares

As Galerias Populares Espírito Santo e Remédios preparam uma programação especial para driblar a crise e atrair o público para os espaços, neste fim de ano. Com a campanha ‘O Barato do Natal está aqui’, aproximadamente 400 lojistas vão receber seus clientes com uma programação diferenciada no mês de dezembro. Além de desfiles de moda, exposição de artes, apresentação de corais natalinos e almoço musical com artistas locais todos os sábados, em suas praças de alimentação.

As compras ainda podem render prêmios. A cada R$20 em compras, na Galeria dos Remédios, o cliente recebe um cupom e concorre a fogão 4 bocas, ventilador, cestas básicas e vários outros brindes. “O sorteio vai ser no dia 14 de janeiro, dá tempo de aproveitar bastante”, destaca Marquinhos Maia, da comissão gestora da Galeria.

‘Galeria Fashion 1ª Edição’

As Galerias Espírito Santo e Remédios abrem a programação nos dias 13 e 14, com o ‘Galeria Fashion 1ª edição’. Na passarela, mais de 100 empreendedores estarão desfilando produtos que vão de roupas e sapatos a acessórios de moda, beleza e até tecnologia. A ação conta com o apoio da turma finalista em design de moda do Ciesa, que empresta todo seu conhecimento na seleção e montagem dos looks. Os desfiles, que acontecem no dia 13, na Galeria Espírito Santo e no dia 14, na Galeria dos Remédios, ambos às 13h, também contam com o apoio da turma de maquiagem do Senac, para dar um toque especial nos modelos.

Corais Natalinos

E para criar um clima ainda bem natalino, os dois centros de compras vão contar com a apresentação de corais. No repertório, músicas exclusivamente da época. As apresentações acontecem simultaneamente às 10h30 do dia 17, nas duas galerias. Já têm presenças confirmadas os corais da Primeira Igreja Batista da Cidade Nova e da Igreja Tabernáculo Batista da Cachoeirinha.

Arte nas Galerias

Fechando o mês de festas, as Galerias trazem uma exposição de arte para dentro de seus espaços. Entre 20 e 30 de dezembro, os artistas da Associação de Cultura do Estado do Amazonas irão expor quadros, esculturas, fotografias e prometem desenhar, na hora, o rosto dos clientes que se dispuserem a posar entre uma compra e outra.

“Nós queremos nos despedir de 2016 espantando a crise. Por isso, preparamos todo esse carinho para os nossos clientes e convidamos a população de Manaus para vir comprar nas Galerias Populares. Sem estresse, com segurança e comodidade a preços que crise nenhuma chega perto”, garantiu José Assis, da comissão gestora da Galeria Espírito Santo.

A Galeria dos Remédios fica na Rua Miranda Leão, nº 82 e funciona de 08h as 17h de segunda a sexta-feira e de 08h as 14h aos sábados. Aos domingos, permanece fechada. A Galeria Espírito Santo está localizada na Rua Joaquim Sarmento, esquina com a Rua 24 de Maio e o horário de funcionamento é de 08h as 17h, de segunda a sábado. Aos domingos, o centro de compras abre suas portas até as 13h.