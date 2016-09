Desfile naval em Manaus reúne marinheiros do Brasil, Colômbia e Peru; oito navios participaram do evento

Seis navios da Marinha do Brasil, um da Colômbia e um do Peru participaram do desfile naval no Rio Negro, na manhã desta terça-feira (6), em comemoração à Semana da Pátria. O desfile iniciou às 10h, na Praia da Ponta Negra e seguiu para o Centro de Manaus, onde as embarcações atracaram no Porto do Roadway.

De acordo com o vice-almirante Luís Antônio Hecht, o evento comemora a elevação do Amazonas à Categoria de Província, data celebrada na segunda-feira (5), e também marca os 42 anos da ação ‘Bracolper Naval’, operação realizada pelos três países a fim de garantir a segurança da Região Amazônica.

“Esta é uma data importante para o Amazonas e para o Brasil, em comemoração à Semana da Pátria. Também reafirmamos os laços de amizades com a Colômbia e o Peru, que são nações amigas”, disse o comandante.

Conforme o almirante, a Bracolper ocorre anualmente em três fases, que acontecem durante as comemorações das datas de independência dos três países. Durante as mais de quatro décadas, a ação realizou exercícios navais conjuntos entre as marinhas estrangeiras nas águas dos Rios Solimões e Amazonas.

“Os exercícios realizados durante essa operação visa manter o adestramento das tripulações. Dentre eles destacam-se: exercício de Leap Frog para adestramentos dos Oficiais de manobra; transferência de carga; posto de abandono; homem ao mar; controle de avarias com a simulação de incêndios; acidentes de pessoal; exercícios de avarias operacionais; sinais por bandeiras e holofotes; operações aéreas, com pick up nos três navios; acidente com aeronave a bordo; perda de governo”, explicou.

O desfile teve a participação de seis navios brasileiros, sendo eles quatro navios-patrulha, duas embarcações de assistência hospitalar. Um navio peruano chamado Bap Castilla e o navio colombiano Arc Letícia participaram da cerimônia, que contou com a presença da Banda de Música do Comando do 9º Distrito Naval.

Na programação desse ano, a Marinha disponibilizará os navios Patrulha Fluvial Rondônia, subordinado ao Com9ºDN, e o navio colombiano ARC Letícia, que estarão abertos à visitação pública, no Porto Roadway, das 9h às 12h, desta quarta-feira (7).

Visitantes

Para o psicólogo Antônio Macedo, 55, que levou a filha Angélica, 9, para assistir ao desfile, cerimônias como essa afloram o sentimento de patriotismo. “A nossa pátria precisa de mais patriotismo. É preciso não de mais nacionalismo, mas sim de brasilidade”, comentou.

Quem também acompanhou o desfile naval, foi a professora Aparecida Moreira, 48, junto com o casal de filhos, Julia, 10, e Fabiano, 12. Ela pretende participar da visitação às embarcações nesta quarta-feira. “Foi muito bonito o desfile e as músicas tocadas pela banda deixaram o evento mais interessante. Pretendo trazer meus filhos para participar da visitação das embarcações”, disse.

Por Michelle Freitas