Desfile das escolas de samba de Manaus conta com apoio municipal e estadual

“O desfile das escolas de samba de Manaus vai receber apoio do governo do Amazonas para o carnaval 2017”, foi o que garantiu o secretário de Cultura, Robério Braga, na tarde deste sábado (28). As agremiações também contarão com o apoio da Prefeitura de Manaus, que investiu mais de R$ 1,5 milhão na preparação das escolas.

Já o Governo do Amazonas é responsável por toda a logística do evento. Desde a segurança e a estrutura dos palcos, até o aluguel dos equipamentos de som, iluminação, entre outros.

“Participei de uma reunião nesta sexta-feira (28), com os representantes das escolas de samba, onde foram colocadas em pauta as reivindicações de ambos os lados e chegamos a um acordo”, afirmou Robério.

O secretário de Cultura informou também que está avaliando toda a planilha de custos e que na segunda-feira (28), pretende formalizar o apoio. Uma nova reunião, com representantes do Estado e das escolas de samba, está prevista para a próxima terça-feira (31), para não restar dúvidas sobre a participação do governo do Estado no carnaval 2017.

Fabrício Nascimento, vice-presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida (Gresmia), informou que os presidentes das escolas de samba têm esperanças de que o governo do Estado altere os planos e possa ajudar as escolas também com verba pública, que ajudaria na confecção de fantasias e carros alegóricos.

“Estamos tentando alinhar este apoio com o governo. Sabemos que é difícil, mas há uma esperança. Claro que o apoio com toda a estrutura já é bem-vindo”, destacou Fabrício, estimando que o apoio logístico já deve custar em torno de R$ 1,5 milhão.

As escolas de samba de Manaus esperam repasse em torno de R$ 2,5 milhões. Mas os presidentes das associações carnavalescas informam que, caso o governo autorize a liberação de verba, nem todas as agremiações poderão receber o apoio. Segundo eles, há uma série de reivindicações a serem cumpridas como, por exemplo, a escola deve estar com toda a documentação regulamentada. Mas das 27 escolas de samba do Grupo Especial e dos Grupos de Acesso, apenas 10 estão aptas a receber apoio público, seja do governo Municipal, Estadual ou Federal.

Para o presidente da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma), Jairo Beira-Mar, o carnaval não está sobe risco. “Vai haver carnaval sim! E os recursos utilizados serão frutos do trabalho desenvolvido por cada escola durante o ano todo, incluindo a arrecadação por meio de patrocínios”, destacou Beira-Mar, reforçando que as escolas já contam com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Recursos financeiros

A Prefeitura de Manaus lançou, no último dia 9 de janeiro, um edital que prevê apoio a até 26 escolas de samba. Os recursos destinados ao desfile das escolas de samba serão de R$ 1.537.995,00, sendo esse valor dividido entre as quatro categorias: Grupo Especial, com até R$ 99.582,00 por agremiação; Grupo “A”, com até R$ 60.856,00 por agremiação; Grupo “B”, com até R$ 38.727,00 por agremiação; Grupo “C”, com até R$ 16.597,00 por agremiação.

Isac Sharlon

EM TEMPO