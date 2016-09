Desfile Cívico e jogo da Seleção alteram trânsito no entorno da Arena a partir desta sexta

A partir da 9h desta sexta-feira (2), as ruas que dão acesso às avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira, no trecho próximo à Arena da Amazônia, bairro de Flores, Zona Centro-Sul, serão interditadas com blocos de concreto (tabajaras).

A interdição ocorre para dar mais segurança de acesso ao público que irá participar do desfile cívico do dia 5 de Setembro, do jogo da Seleção Brasileira (dia 6) e do desfile militar (dia 7).

As ruas 32, E, Profª Rita M. de Lima, G, H, I e J, do conjunto Flores, serão bloqueadas na esquina com a avenida Lóris Cordovil, próximo à Arena Amadeu Teixeira. Na avenida Pedro Teixeira, próximo à Delegacia Geral, serão bloqueados os acessos à rua 4 e à travessa Pedro Teixeira.

Os acessos deverão permanecer fechados até a próxima quinta-feira (8), quando os “tabajaras” serão removidos. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão nos locais de interdição para orientar sobre os desvios.

haverá atendimento na segunda, terça e quarta-feira. O funcionamento destes serviços será retomado na quinta-feira (8), às 7h. As unidades do programa Farmácia Popular também não funcionarão no feriado prolongado. O atendimento retorna na quinta-feira (8), das 8h às 18h.

Com informações da assessoria