Desfile cívico de 7 de setembro reúne 8 mil pessoas em Manaus

O tradicional desfile cívico em homenagem à Independência do Brasil iniciou pontualmente às 8h na manhã desta quinta-feira (7), em Manaus. Ao todo cerca de 8 mil pessoas prestigiaram a solenidade que contou com a presença de 5 mil militares no Sambódromo.

Este ano, o Exército Brasileiro contou com a presença de 2.450 militares, maior efetivo dos últimos 10 anos. Além disso, a tropa também contou com presença especial dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, do Rio de Janeiro (RJ).

Público prestigia evento

Apesar do forte sol de 40 graus, a tradição de acompanhar o desfile cívico continuou firme e forte para a dona de casa Leonora de Flores Farias, 41, que desde criança foi ensinada pelos pais a honrar a pátria no dia 7 de setembro.

“Faz tanto tempo que acompanho que até me esqueci de quando foi a primeira vez, pois sempre prestigio. Seja com sol ou chuva, sempre estarei aqui até quando eu puder vir”, declarou.

Já Antonia Nascimento, 50, passou a prestigiar o evento por conta da filha, que há 7 anos estuda no Colégio Militar de Manaus (CMM), do bairro Alvorada 1, Zona Oeste da cidade.

“Antes não era acostumada a vir, mas por conta dela, agora virou tradição. Pois sempre é lindo vê-la desfilando”.

