Desfalcado, Santos vence o Corinthians de virada e fica perto do G4

Com gol do veterano Renato no fim da partida, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, e se aproximou do G4 no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Marlone, após boa tabela com Rodriguinho.

No segundo tempo, o Santos voltou melhor e empatou com Vitor Bueno aos 25 minutos, em cobrança de pênalti cometido pelo zagueiro corintiano Yago. A virada veio com Renato, de cabeça, aos 40 minutos da segunda etapa.

A equipe santista estava desfalcada de jogadores importantes como o lateral direito Victor Ferraz, o meia Lucas Lima e o centroavante Ricardo Oliveira.

Com o resultado, o Santos chegou aos 39 pontos e aparece na quinta colocação. O time do técnico Dorival Júnior se aproximou do time corintiano, que tem 40 pontos e se manteve em quarto.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Botafogo, fora de casa, na quarta-feira (14). Já o Corinthians visita o Coritiba no mesmo dia.

Por Folhapress