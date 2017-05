Desemprego continua em alta no Amazonas

O Amazonas continua com o desemprego em alta, prova disso é que o Estado terminou o primeiro trimestre deste ano com uma taxa de desocupação de 17,7%. O número representa um aumento de 5% em comparação a igual período do ano passado, ao mesmo tempo que a Região Metropolitana de Manaus e a própria capital apresentaram taxas de 20,3% e 21,1% respectivamente, com crescimento de 5,5% e 2,3% em relação ao último trimestre de 2016.

Os dados abrangentes foram divulgados ontem (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa por amostragem no Amazonas foi realizada em 55 municípios em pouco mais de 5 mil domicílios. A taxa de desocupação considera as pessoas em idade de trabalhar, ou seja, com mais de 14 anos de idade e as pessoas que já estão presentes na força de trabalho e são consideradas pessoas ocupadas ou desocupadas. O mercado teve crescimento de 5,1% no número de pessoas que começaram a procurar trabalho.

O chefe do IBGE no Amazonas, José Ilcleson Coelho, disse que a taxa de 17,7% do Amazonas é a maior taxa de toda a série histórica de pesquisa iniciada no primeiro trimestre de 2012 e o terceiro pior resultado entre todo os Estados da federação. “Os resultados mostram uma estabilização. Apenas mostramos os dados”, explicou.

O Amazonas também registrou uma pequena elevação de 0,9% do rendimento médio real dos trabalhadores ocupados, finalizando com uma média de R$ 1.584 de remuneração.

A respeito da indústria, entre o primeiro trimestre de 2016 e primeiro de 2017, esse segmento apresentou estabilidade, com uma pequena elevação no número de pessoas ocupadas.

Joandres Xavier

EM TEMPO