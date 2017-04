Desemprego chega a 13,7% e já atinge 14 milhões de pessoas no Brasil

A taxa de desemprego bateu novo recorde no primeiro trimestre de 2017 e chegou a 13,7%, informou o IBGE na manhã desta sexta-feira (28). De acordo com o instituto, o desemprego já atinge 14,2 milhões de brasileiros.

O número representa uma alta de 14,9%, ou 1,8 milhão de pessoas, com relação ao período entre outubro e dezembro, quando a taxa foi de 12%.

O desemprego aumentou também na comparação anual do indicador. No trimestre encerrado em março de 2017, a taxa estava em 10,9%. Isso significa que, em um ano, mais 3,1 milhões de pessoas passaram a procurar trabalho no país.

Os dados constam da Pnad Contínua, a pesquisa oficial de emprego do instituto. O indicador é calculado por trimestre. Na divulgação desta sexta, refere-se ao período entre janeiro e março de 2017.

O IBGE detectou também um recorde negativo no número de trabalhadores com carteira assinada no país. No primeiro trimestre de 2017, foram 33,4 milhões de pessoas, o menor contingente desde o início da pesquisa, em 2012.

Em um ano 1,2 milhão de pessoas deixaram de ter carteira de trabalho assinada.

O nível de ocupação -que representa o percentual de empregados entre todos os brasileiros com idade para trabalhar- também permanece em queda, chegando a 53,1% no primeiro trimestre, queda de 1,7 ponto percentual com relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o IBGE, 88,9 milhões de pessoas têm ocupação hoje no país. Tanto o nível de ocupação quanto o número de ocupados foram também os menores da série histórica da pesquisa. O rendimento trabalhador ficou estável, diz o IBGE, tanto na comparação com trimestre anterior quanto com o mesmo trimestre de 2016, em R$ 2.110.

Folhapress