Desempregado é executado com tiros no rosto na Zona Sul

Após cair em uma emboscada, o desempregado Harisson Santos de Almeida, 30, foi executado com quatro tiros no rosto, na tarde desta terça-feira (6), no beco 1º de Maio, bairro Santa Luzia, Zona Sul.

De acordo com testemunhas, oito homens – ainda não identificados – estavam em três veículos e estacionaram os carros no começo do beco para impedir que o desempregado fugisse e o executaram.

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relataram que um morador acionou a polícia por meio do 190. “Ele nos informou que os suspeitos estavam encapuzados e que mataram um homem a tiros”, disse um dos PMs.

Um amigo da vítima, ainda sem identificação, chegou a ser baleado na emboscada, mas conseguiu correr e fugir, sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Cachoeirinha.

Familiares da vítima se negaram a falar com a imprensa.

Ana Sena

EM TEMPO