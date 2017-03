Desempregado é executado com 7 tiros no Santa Inês

Por conta de uma briga durante uma partida de futebol, o desempregado Tadeu Nazareno Castro de Almeida, 43, foi executado com sete tiros, por volta das 23h de sábado (4), na rua A, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com a polícia, há uma semana, Tadeu agrediu um homem, não identificado, que ordenou que matassem o desempregado.

Segundo testemunhas, Tadeu estava sentando na moto dele, conversando com amigos em via pública, quando os suspeitos chegaram em uma outra motocicleta e efetuaram os disparos. Após o crime, os atiradores fugiram em alta velocidade.

As testemunhas disseram ainda que o desempregado foi pagar uma dívida com um amigo dele, mas não souberam informar se a dívida tinha relação com o tráfico de drogas.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

Ana Sena

EM TEMPO