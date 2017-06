Desembargador Flávio Pascarelli é reeleito vice-presidente do CTJ para região Norte

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli Lopes, foi reeleito vice-presidente do Conselho de Tribunais de Justiça (CTJ) para a Região Norte, posto que deve exercer até o ano de 2019. A eleição por aclamação, que foi antecipada, ocorreu na última semana, durante a realização do 111º Encontro de Conselhos de Presidentes de TJs, na cidade de Salvador (BA).

A eleição, que estava prevista para acontecer no próximo encontro do conselho, foi adiantada para este encontro, a pedido dos participantes que elogiaram a atuação do atual presidente, desembargador Pedro Bittencourt que, além de ter as contas aprovadas, foi reconduzido, por unanimidade, ao cargo por mais dois anos, conforme a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça da Bahia.

O desembargador Flávio Pascarelli exercerá pela segunda vez o mandato no colegiado nacional que tem, dentre suas principais atribuições: a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário; a integração dos Tribunais de Justiça; o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas, além do estudo e aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um Estado da federação. Pascarelli foi eleito pelos membros do CTJ, pela primeira vez, menos de quatro meses depois de assumir a titularidade do TJAM.

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, passou a integrar a Comissão Executiva do Conselho dos Tribunais de Justiça.

O 111º Encontro Nacional do Conselho dos Tribunais de Justiça, que aconteceu em Salvador de 1º a 3 de junho, registrou a participação de presidentes e/ou representantes de 24 tribunais do País. No próximo encontro, os conselheiros escolherão mais dois nomes para compor a diretoria da entidade.

